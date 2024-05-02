Tekirdağ'da Eşini Silahla Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Eşini Silahla Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Tekirdağ\'da Eşini Silahla Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde G.A. isimli şahıs, eşini silahla tehdit ettiğini beyan ederek polis ekiplerine başvurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Ş.A. isimli şahıs yakalandı ve üzerinde kurusıkıdan bozma bir tabanca ile boş şarjör bulundu. Gözaltına alınan şahıs ve ele geçirilen malzemeler polis merkezine teslim edildi.

02.05.2024 16:39
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eşini silahla tehdit eden şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, G.A. isimli şahsın, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Ş.A. isimli eşinin kendisini silahla tehdit ettiğini beyan etmesi üzerine Ş.A.'yı yakalama çalışmaları başlatıldı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda Ş.A. isimli şahıs üzerinde 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve boş şarjör ile yakalandı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alınırken ele geçirilen ürünler polis merkezine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Eşini Silahla Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Eşini Silahla Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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