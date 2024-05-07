Tekirdağ'da Eşi ve Çocuğunu Öldüren Şahıs İntihar Etti - Son Dakika
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Tekirdağ'da Eşi ve Çocuğunu Öldüren Şahıs İntihar Etti

Tekirdağ\'da Eşi ve Çocuğunu Öldüren Şahıs İntihar Etti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan olayda, Şenol Şirin adlı şahıs, eşi Duygu Şirin ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Polis ekipleri, akrabalarının ihbarı üzerine eve gittiğinde üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Şenol Şirin'in memur olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.05.2024 04:53
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldüren şahıs intihar etti.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre akrabaları, Duygu Şirin ve eşi Şenol Şirin'e ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çilingir ile kapıyı açarak eve girdi. Eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İlk bilgilere göre Eşi Duygu Şirin (35) ile aralarında sorun olduğu öne sürülen Şenol Şirin (41) eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getirerek eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra kendine de ateş ederek intihar etti.

Şenol Şirin'in Tekirdağ Emniyeti'nde memur olarak görev yaptığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Eşi ve Çocuğunu Öldüren Şahıs İntihar Etti - Son Dakika

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