Tekirdağ\'da Eski Sanayi Sitesi\'nde Yangın

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Eski Sanayi Sitesi'ndeki kapalı durumdaki cila boya atölyesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, atölyede dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak dükkana girdi. İçeride başlayan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.