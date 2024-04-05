Tekirdağ'da fabrika yangını kontrol altına alındı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Ergene Velimeşe'de sünger fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı.
Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi'nde mutfak süngeri üreten fabrikadaki dumanlar gökyüzünü kapladı. Şehrin her yerinden görünen fabrikadaki yangın drone ile havadan görüntülenirken ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Fabrikada soğutma çalışmaları başlatıldı.
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