Tekirdağ'da Feci Kaza: Polis Memuruna Çarptı, Kaçtı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Feci Kaza: Polis Memuruna Çarptı, Kaçtı

Dur ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarpıp kaçtı; kısa süre sonra yakalandı.

04.05.2025 22:47
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Feci kaza kamerada: "Dur" ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarpıp kaçtı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan cipin sürücüsü, görevli polis memuruna çarpıp kaçtı. Olay anı araç kamerasına yansırken, kaçan sürücü saklandığı menfezde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahievren Mahallesi'nde D-110 karayolu üzerinde uygulama yapan bölge trafik ekipleri, 61 AEK 606 plakalı cipe 'dur' ikazında bulundu. İkaza uymayan sürücü, polis memuru R.B.'ye çarpıp kaçtı.

Olay sonrası kaçan cip sürücüsü, Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde aracının kontrolünü kaybederek yolun sağındaki tarlaya takla attı. Kaza yerini de terk eden sürücü, yaklaşık 5 saatlik arama çalışmasının ardından Çanakkale otoyolu altındaki menfezde jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Çarpma sonucu yaralanan polis memuru R.B., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre, polisin hayati tehlikesi olmadığı, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Zanlı ise yakalandıktan sonra tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, alkollü olduğu öğrenilen sürücünün, polise çarpıp kaçtığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Feci Kaza: Polis Memuruna Çarptı, Kaçtı - Son Dakika

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