Tekirdağ\'da fırtına çatıları uçurdu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı yazlık sitelerde gece etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçarak çevreye savruldu.

Gece saatlerinde aniden şiddetini artıran fırtına, Kızılcaterzi Mahallesi'nde bulunan yazlık sitelerde hasara yol açtı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatıları yerinden koparak site bahçelerine ve yollara düştü. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edilirken, uçan çatı parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ