Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı

Tekirdağ\'da Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı

Tekirdağ merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı, 6 kadın kurtarıldı.

03.05.2025 12:15
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Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda fuhuş yaptırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen baskınlarda 12 şüpheli yakalandı, 6 mağdur kadın kurtarıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çerkezköy bölgesinde örgütlü bir şekilde kiralanan evlerde Türk ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

29 Nisan 2025 tarihinde Tekirdağ merkezli olmak üzere toplam 3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda suç örgütünün lideri, yöneticileri ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında fuhuşa zorlandığı belirlenen 6 mağdur kadın da kurtarıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u, 2 Mayıs 2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi amacıyla suç ve suçlularla mücadeleye gece gündüz aralıksız devam ettiklerini vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika

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