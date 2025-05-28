Tekirdağ\'da Hatalı Park Denetimi Başladı

Tekirdağ'da hatalı park eden yandı: PTS'li araçlar sokak sokak denetimde

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da çift sıra parklanmaların trafiği felç etmesinin önüne geçmek isteyen İl Emniyet Müdürlüğü, Plaka Tanıma Sistemli araçlarla yeni bir uygulamayı devreye soktu. Şehir genelinde başlatılan sistemle, araçlarını ikinci sıraya park eden sürücülere artık anında cezai işlem uygulanıyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde günün yoğun saatlerinde yaşanan çift sıra parklanma sorununa karşı teknolojik destekli çözüm başlattı. Ekip araçlarına entegre edilen PTS (Plaka Tanıma Sistemi) sayesinde sokak sokak dolaşan ekipler, ikinci sıraya park etmiş araçları tespit edip sürücülere anonsla uyarılarda bulunuyor.

Ancak uyarıya rağmen aracını yerinden kaldırmayan ve trafiğin akışını bozan sürücülere kısa sürede cezai işlem uygulanıyor. 15 dakikada bir bölgeyi yeniden tarayan ekip araçları sayesinde sistem hem hatalı parklanmaları kayıt altına alıyor hem de trafiğin kesintiye uğramasını önlüyor.

Yeni uygulamanın şehir içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatması beklenirken, yetkililer sürücüleri şehir merkezinde çift sıra parktan kaçınmaları konusunda uyarıyor.