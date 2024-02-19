Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Şüphelinin Üzerinde 14 Adet Uyuşturucu Hap Buldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Şüphelinin Üzerinde 14 Adet Uyuşturucu Hap Buldu

Tekirdağ\'da Jandarma Ekipleri Şüphelinin Üzerinde 14 Adet Uyuşturucu Hap Buldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, gece saatlerinde şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üstünü aradı. Yapılan aramada, şahsın üzerinde 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.

19.02.2024 13:47
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir şüphelinin üzerinde 14 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Muratlı'nın Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.15 sıralarında devriye görevini icra eden jandarma güçleri, Z.P. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine şahsın üstünü aradı.

Yapılan üst aramasında, 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Şüphelinin Üzerinde 14 Adet Uyuşturucu Hap Buldu - Son Dakika

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