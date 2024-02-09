Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Kuru Sıkı Tabancalar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Kuru Sıkı Tabancalar Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Kuru Sıkı Tabancalar Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa Çınarlı Mahallesi'nde bir şahsın evinde yaptıkları aramada kenevir öğütme aparatı, kuru sıkı tabanca, tabanca şarjörü ve fişek ele geçirdi. Ayrıca Çerkezköy ilçesinde yapılan kontrolde bir şahsın üzerinde ruhsatsız kuru sıkı tabanca bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

09.02.2024 16:58  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince kuru sıkı tabancalar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Çınarlı Mahallesi'nde E.Ö. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet kenevir öğütme aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 7 adet fişek, ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde C.Ö isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çerkezköy, Jandarma, Tekirdağ, Kenevir, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Kuru Sıkı Tabancalar Ele Geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:17:12. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Kuru Sıkı Tabancalar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement