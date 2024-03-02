Tekirdağ\'da Jandarma Operasyonu: 9 Kişi Uyuşturucudan Gözaltına Alındı

Apartmanda bulunarak el konulan 1.5 metre uzunluğundaki pitonu, sahibi geri istedi

Antalya'da boş bir dairenin içinde piton olduğunu görenler ekiplere ihbarda bulundu. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek yılanı ele geçirdi. Bu olay, Antalya'da kısa süre içinde bulunan ikinci piton vakası oldu. Yılanın sahibine ulaşılamazken, bir sosyal medya kullanıcısı pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek geri verilmesini istedi.