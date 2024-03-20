Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalandı. Jandarmanın çalışmasında uyuşturucu madde ve tabanca da ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Saray Demirler Mahallesinde B.K. isimli şahsın üst aramasında 3 gram esrar ele geçirildi.
Çerkezköy Gültepe Mahallesinde M.E.A. isimli şahsın üzerinde ise 6 gram metamfetamin ve aparat ele geçirildi.
Çerkezköy Veliköy Mahallesinde M.A. ve Türkmenistan Uyruklu J.A. ve Ş.S isimli şahısların üst aramasında, 137 adet hap ve toz haline getirilmiş 1 gram hap ele geçirildi.
Ergene ilçesi Çorlu Gişeler mevkiinde yol kontrolde farklı suçlardan aranması olan M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet boş şarjör ele geçirildi.
Toplamda 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri denizden arama kurtarma çalışmalarına 6'ncı gününde, hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Kıyıdan ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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