 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 9 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ il genelinde Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 9 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ergene Velimeşe Mahallesi'nde yapılan kontrolde bir şahsın üzerinde 2,3 gram eroin bulunurken, Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde ise 3 şahsın üzerinden toplam 24 gram eroin ele geçirildi. Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesi'nde ise 5 şahsın üzerinde 9 gram esrar bulundu. Toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da Jandarma Operasyonunda 9 Şüpheli Yakalandı
07.01.2024 - 13:42,
Abone Ol

Tekirdağ il genelinde Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene Velimeşe Mahallesi'nde kontrol edilen ticari takside yolcu olan M.S. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 2,3 gram eroin ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde A.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında 12 gram, E.Ü. isimli şahsın üzerinden 8 gram ve Ö.L.K. isimli şahsın üzerinden 4 gram olmak üzere toplam 24 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesi'nde yol kontrol devriyesinde araç içerisinde bulunan D.İ., Y.E.S., B.A., H.M.Y. ve Y.A. isimli şahısların üzerinde 9 gram esrar ele geçirildi.

Toplamda 9 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Velimeşe, Jandarma, Tekirdağ, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 şehrin adaylarını açıklayacağı konuşmasına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 şehrin adaylarını açıklayacağı konuşmasına başladı.
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48
Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39
Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49
Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21
ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
11:04
'Bana büyü yaptılar' diyen adam kendini yerden yere attı "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı

Son Dakika
13:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 şehrin adaylarını açıklayacağı konuşmasına başladı.
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49 Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21 ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
11:02 AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
11:04 "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı
10:47 İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 14:00:40. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement