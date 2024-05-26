Tekirdağ'da Jandarma trafik denetimlerinde 21 araç sürücüsüne 89 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Jandarma trafik denetimlerinde 21 araç sürücüsüne 89 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ\'da Jandarma trafik denetimlerinde 21 araç sürücüsüne 89 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Muratlı ilçesinde yaptıkları denetimlerde 440 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Denetimler sonucunda 21 araç sürücüsüne kusur sebebiyle 89 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca 9 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü de trafikte araç kullanmaktan men edildi.

26.05.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Jandarma trafik denetimlerinde 21 araç sürücüsüne 89 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Muratlı ilçesinde denetim yaptı.

Ekipler denetimlerde 440 araç ve sürücüsü kontrol ederken, uygulamaların sonunda 21 araç sürücüsüne kusur sebebiyle 89 bin lira para cezası kesildi. 9 araç trafikten men edilirken, 4 sürücüde trafikte araç kullanmaktan men edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, Muratlı, trafik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Jandarma trafik denetimlerinde 21 araç sürücüsüne 89 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
16:18 Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman’da yapıldı Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
13:15 Trump’tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı Trump'tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 17:07:19. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Jandarma trafik denetimlerinde 21 araç sürücüsüne 89 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement