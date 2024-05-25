Tekirdağ'da JASAT Timleri Araç Hırsızlarını Yakaladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da JASAT Timleri Araç Hırsızlarını Yakaladı

Tekirdağ\'da JASAT Timleri Araç Hırsızlarını Yakaladı

Tekirdağ'da meydana gelen araç hırsızlıkları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. JASAT timleri harekete geçerek hırsızları buldu ve çalınan araçları sahiplerine teslim etti. Çalınan motosiklet ve otomobil, yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

25.05.2024 12:56
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Tekirdağ'da çok sayıda araç hırsızlığı saniye saniye kameralara yansırken, harekete geçen JASAT timleri hem hırsızı buldu, hem de çalınan araçları sahiplerine teslim etti.

Tekirdağ Ergene Velimeşe Mahallesi'nde E.K. isimli kişiye ait çalınan motosiklet ile ilgili olarak JASAT timiyle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda, motosikletin M.Ü. isimli şahıs tarafından çalındığı ve Çorlu Hıdırağa Mahallesi'ne götürüldüğü tespit edildi. Ekiplerce Hıdırağa'da bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında aynı gün çalınan bir otomobil de Velimeşe Mahallesi'nde bulunarak, bu aracın da M.Ü. tarafından çalındığı belirlendi. Ekiplerin çalışması ile araç bulunarak sahibine teslim edildi.

Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde çalınan motosikletin bulunması ile ilgili yapılan çalışmada, kapalı garaj içerisinde bir motosiklet tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet sahibine teslim edildi.

Hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hırsızlık olaylarına ilişkin M.Ü. kaldığı yerde gözaltına alındı. Şüpheli şahıs Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, olaya karıştığı tespit edilen diğer şüpheliler Ş.C. ve G.C. isimli şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da JASAT Timleri Araç Hırsızlarını Yakaladı - Son Dakika

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