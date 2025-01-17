Tekirdağ'da Kaçak Alkol ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçak Alkol ve Silah Operasyonu

Tekirdağ\'da Kaçak Alkol ve Silah Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı, kaçak alkol ve silah ele geçirildi.

17.01.2025 12:09
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, kaçak alkol, tütün ve ruhsatsız silah ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Saray, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Malkara ilçelerinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. 12 Ocak 2025'te Saray Edirköy Mahallesi'nde İ.Ş.'nin aracında yapılan kontrolde, 10 adet bin mililitrelik rakı, 3 adet bin mililitrelik votka ve 21 adet beş yüz mililitrelik bira ele geçirildi.

15 Ocak 2025'te Süleymanpaşa Namık Kemal Mahallesi'nde M.C.Ş.'nin evinde yapılan aramada, bir adet tabanca ve altı adet fişek bulundu. Aynı gün Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde E.İ.Ş.'nin aracında iki bin adet cihazlara sıkıştırılmış tütün ele geçirildi.

16 Ocak 2025'te Malkara Deveci Mahallesi'nde C.K.'nın işlettiği mekanda yapılan aramada ise bin adet dolu makaron, bir kilogram tütün, iki adet sigara sarma makinası ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kaçak Alkol ve Silah Operasyonu - Son Dakika

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