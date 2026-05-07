Tekirdağ'da Kaçak Gıda İmha Edildi
Tekirdağ'da Kaçak Gıda İmha Edildi

07.05.2026 13:22
Ergene'de bir araçta ele geçirilen 1,5 ton iç yağ ve 140 kokoreç güvenilir bulunmadığı için imha edildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine denetlenen araçta ele geçirilen 1,5 ton iç yağ ile 140 adet kokoreç, güvenilir olmayan gıda kapsamında değerlendirilerek imha edildi.

Tekirdağ Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ihbarı üzerine Ergene ilçesinde bulunan Yediemin Otoparkı'na Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından denetim gerçekleştirildi. 34 DK 9320 plakalı araçta 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan kontrollerde 1 ton 500 kilogram iç yağ ile 140 adet kokoreç tespit edildi.

Denetimlerde araçta bulunan ürünlerin üzerinde herhangi bir etiket bulunmadığı, ürünlere ait fatura ibraz edilmediği ve ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanamadığı belirlendi. Ayrıca ürünlerin hastalıklı hayvanlardan elde edilip edilmediği konusunda tereddüt oluştuğu ifade edildi.

Güvenilir olmayan gıda olarak değerlendirilen ürünler muhafaza altına alınarak Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Panap Entegre Katı Atık Tesisi'ne götürüldü. Ele geçirilen ürünler burada imha edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

