Tekirdağ\'da Kaçak Göçmen ve Organizatör Yakalandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen yol kontrol uygulamasında 3 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Malkara ilçesi Ahievran Mahallesi'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, bir araç içerisinde 3 göçmen ve 1 organizatör olduğu tespit edildi. Organizatör gözaltına alınırken yabancı uyruklu şahısların İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ