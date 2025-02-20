Tekirdağ'da Kaçak Göçmen ve Organizatör Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçak Göçmen ve Organizatör Yakalandı

Tekirdağ\'da Kaçak Göçmen ve Organizatör Yakalandı

Yol kontrolü sırasında 3 kaçak göçmen ve 1 organizatör Tekirdağ'da yakalandı.

20.02.2025 09:58
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen yol kontrol uygulamasında 3 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Malkara ilçesi Ahievran Mahallesi'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, bir araç içerisinde 3 göçmen ve 1 organizatör olduğu tespit edildi. Organizatör gözaltına alınırken yabancı uyruklu şahısların İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kaçak Göçmen ve Organizatör Yakalandı - Son Dakika

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