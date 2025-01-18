Tekirdağ\'da Kaçak İçki Operasyonu

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde Ö.G.'nin ikametinde yapılan aramada, 26 litre sahte içki ve çeşitli boş su bidonları bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ