Tekirdağ\'da Kaçak İçki Operasyonunda Bin 600 Litre Etil ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince kaçak içkiye yönelik düzenlenen operasyonda bin 600 litre etil ve kaçak alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde kaçak içki operasyonu düzenledi. Şarköy ilçesi Hoşköy mahallesinde, M.E isimli şahsın deposunda bandrolsüz şarap bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, M.E'ye ait depodaki aramalarında 550 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirdi.

Çerkezköy ilçesindeki operasyonda ise M.E.P isimli şahsa ait iş yerinde jandarma ekipleri, 1 tonluk kimyasal ayrıştırma makinası, bin 40 litre etil alkol, 3 adet boş 1 tonluk tank, 240 adet boş 5 litrelik bidon, ayrıştırma makinası elektrik panosu, 1 soğutma fanı, 2 adet dinamo, 273 adet bidon kapağı, 305 adet bidon tıpası ve 1 adet kapak sıkma makinası ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan M.E ve M.E.P'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ