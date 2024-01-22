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Tekirdağ'da Kaçak Kazıda Kullanılan Malzemeler ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçak Kazıda Kullanılan Malzemeler ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapılan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğindeki objeler ve kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan şahıslar gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da Kaçak Kazıda Kullanılan Malzemeler ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi
22.01.2024 - 12:12,
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir araçtaki aramada tarihi eser niteliğindeki objeler ve kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda S.K., H.K., B.E., S.T. isimli şahıslar Malkara Kavakçeşme Mahallesinde durduruldu. Şahısların kullandığı araçta yapılan aramada 7 adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser obje, 1 adet define arama dedektörü, 2 adet define arama için kullanılan bakır alan tarama çubuğu, 1 adet kazma, 2 adet çekiç, 4 adet keski, 1 adet levye ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kaçak Kazıda Kullanılan Malzemeler ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika


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