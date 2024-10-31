Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, 600 adet elektronik sigara likiti ve 100 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa'da bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, toplam 600 adet elektronik sigara likiti ve 100 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?