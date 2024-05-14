Tekirdağ\'da Kadın Dükkana Silahlı Saldırı Gerçekleştirdi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir dükkana giren kadın, elindeki silahla husumetli olduğu başka bir kadına sıktı. Olay anı ise güvenlik kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde bir takı dükkanında karşılaşan T.A. ile N.D.'nin husumetli oldukları öğrenildi. T.A. isimli kadın, husumetlisi olan N.D. isimli kadına ateş etti. Kadının, kadına silahlı saldırısı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Silahlı saldırıda T.A.'nın silahından çıkan mermi bu sırada dükkanda bulunan ve konuyla ilgisi bulunmayan başka bir müşterinin sırtını yaraladı. Şüpheli, olayı gerçekleştirdikten sonra bindiği taksi ile kaçarken ilçede 5. yol mevkisinde yakalanarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırıda hafif yaralanan müşteri ise hastaneye sevk edildi. - TEKİRDAĞ