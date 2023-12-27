Tekirdağ'da kamyon motosiklete böyle çarptı: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı kamyon motosiklete çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, U.K. idaresindeki kamyon, R.Ş. yönetimindeki motosiklete çarptı. Motosiklet kamyonun altına girerken, sürücüsü şans eseri ezilmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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