Tekirdağ\'da Kar İki Atmosfer Yarattı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışıyla şehirde adeta 2 atmosfer bir arada yaşandı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Süleymanpaşa'nın çevresindeki yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Tepeler ve kırsal bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken, şehir merkezinde karın tutmadığı görüldü. Şehrin yüksek kesimlerinde karın oluşturduğu kartpostallık manzaralar dikkat çekerken, merkezde günlük hayat olağan şekilde devam etti. Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan bu farklılık, kentin farklı bölgelerinde iki ayrı atmosferin yaşanmasına neden oldu. - TEKİRDAĞ