Tekirdağ'da Kavşakta Kaza: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kavşakta bir başka otomobille çarpışan araç, takla atarak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Muratlı Çevreyolu üzerindeki Aşağısevindikli Kavşağı'nda meydana geldi. 59 ANP 561 plakalı otomobil ile 59 ANK 637 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 59 ANK 637 plakalı araç, takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet trafik ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan Haydar K. (66) ve Ceyran K. (91) ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmezken, diğer iki yaralı ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası itfaiye ekipleri bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alırken, emniyet trafik ekipleri de yolda yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ