Tekirdağ'da Koyun Ağılında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Koyun Ağılında Yangın Çıktı

Tekirdağ\'da Koyun Ağılında Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen yangında koyun ağılı kül oldu. Yangın sonucunda ağıldaki samanlar tutuşurken, küçükbaş hayvanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

26.08.2024 18:22
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen yangında koyun ağılı kül oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Muratlı'nın Hanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.S. Hanoğlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait 520 metrekare alanlı portatif koyun ağılında henüz nedeni belirlenemeyen şekilde yangın çıktı. Ağıldaki samanlar tutuşurken, küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevleri söndürmek için seferber olan ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması başlatıldı.

Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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