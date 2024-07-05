Tekirdağ'da Kurallara Uymayan 35 Sürücüye 85 Bin 551 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Kurallara Uymayan 35 Sürücüye 85 Bin 551 TL İdari Para Cezası

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 35 sürücüye toplamda 85 bin 551 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin devam ettiği belirtildi.

05.07.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kurallara uymayan 35 sürücüye 85 bin 551 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler sürüyor. Trafik timleri tarafından yapılan özel denetim sonucunda, 229 araç ve 229 sürücü kontrol edildi. Kontroller sonucunda kurallara uymayan 35 sürücüye 85 bin 551 TL idari para cezası tanzim edildi.

Ekiplerce yapılan denetimler sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Tekirdağ, trafik, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kurallara Uymayan 35 Sürücüye 85 Bin 551 TL İdari Para Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
07:42 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı
00:12 İngiltere’de İşçi Partisi, Avam Kamarası’nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu İngiltere'de İşçi Partisi, Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
02:50 Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti
01:02 Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı
00:45 Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin kimlik bilgileri mi sızdırıldı Göç İdaresi’nden açıklama var Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kimlik bilgileri mi sızdırıldı? Göç İdaresi'nden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 10:35:24. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kurallara Uymayan 35 Sürücüye 85 Bin 551 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement