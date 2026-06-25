Tekirdağ'da seyir halindeki motosiklet alev alev yandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da seyir halindeki motosiklet alev alev yandı

Tekirdağ\'da seyir halindeki motosiklet alev alev yandı
25.06.2026 15:04  Güncelleme: 15:20
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan olmazken, yangının benzin hortumundaki kaçaktan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Malkara yolu üzerinde seyir halindeyken alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Malkara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklette henüz kesin nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti sararken, sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk değerlendirmelere göre yangının, benzin hortumunda meydana gelen kaçak nedeniyle sızan yakıtın sıcak motor bloğu üzerine dökülerek tutuşması sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Motosiklet, Tekirdağ, 3. Sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da seyir halindeki motosiklet alev alev yandı - Son Dakika

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