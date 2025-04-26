Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ergene'de kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü kaza yaptı, sürücü hayatını kaybetti, yolcu ağır yaralandı.

26.04.2025 06:35
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Misinli kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; Ergene'den Büyükkarıştıran istikametine doğru seyreden Arda Ahmet Yılmaz idaresindeki motosiklet, Misinli kavşağında kırmızı ışıkta geçince seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Arda Ahmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletteki yolcu Hayal N. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hayal N. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Bilinci açık olan Hayal N.'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Çift taraflı ölümlü trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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