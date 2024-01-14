Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.10 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. (18) idaresindeki 34 BJC 185 plakalı motosiklet, 34 NK 605 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde trafik güvenliğini sağlayan emniyet ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ