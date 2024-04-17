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Tekirdağ'da okul çatısı alev alev yandı: Ders yarıda kaldı, bina tahliye edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının çatısında yangın çıktı.

Gündüz saatlerinde Karamehmet yolu üzerinde bulunan Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çatısından dumanlar yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine okulda bulunan öğrenci, öğretmen ve idari personel okulu boşalttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Çorlu'dan gelen itfaiye araçları ile Ergene Belediyesi'ne ait su tankerleriyle yangına müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Yangın nedeniyle okulun çatısı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın öncesi çatıda çalışma yapılmış

Yangın olayı öncesinde, çatıda tadilat yapıldığı tadilattan bir süre sonra yangın çıktığı ifade edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor. Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü olay yerinde

Öte yandan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, okula gelip görevlilerden yangınla ilgili detaylı bilgi aldı.