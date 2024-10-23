Tekirdağ\'da Okul Güvenliği Denetimleri

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak ve çocuk ile gençlerin güvenli eğitim ortamını sürdürebilmeleri amacıyla, 9 Eylül 2024-21 Ekim 2024 tarihleri arasında okul ve yurt çevrelerinde geniş kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi.

Toplamda bin 654 personel ve 247 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 274 okul çevresi, 804 iş yeri ve 206 park/bahçe denetlendi. 11 bin 829 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 16 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 3 şahsın üzerinden sentetik madde ele geçirilerek adli işlem başlatıldı, 7 kişiye ise çevreye rahatsızlık vermekten idari yaptırım uygulandı. Trafik yönünden bin 96 araç ve motosiklet sorgulandı, 30 araç sürücüsüne ceza kesilirken 3 araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ