Tekirdağ\'da okul servisi kamyonla çarpıştı: 2 öğrenci yaralandı

Çanakkale'de Alabora Olan Bottaki Göçmenleri Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 8'inci günün de denizden, havadan ve karadan devam ediyor. Olayda 22 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 4 göçmen sağ kurtarıldı. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde devam ettiği belirtildi.