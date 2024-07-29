Tekirdağ'da Okulda Tadilat Yapan Görevli Yemek Masasından Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Okulda Tadilat Yapan Görevli Yemek Masasından Düşerek Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir okulda tadilat yapan kantinci, üzerine çıktığı yemek masasının devrilmesi sonucu yaralandı. Olayı duyan çocuklar hemen yardıma koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı görevli, hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.

29.07.2024 20:37
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde okulda tadilat gerçekleştiren görevli kantinci, üzerine çıktığı yemek masasından düşerek yaralandı.

İsmetpaşa Mahallesi 43. Sokak'ta bulunan Kapaklı Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi kantininde tadilat yapan 44 yaşındaki Murat Y, üzerine çıktığı yemek masasının devrilmesiyle yere düştü. Okul bahçesinde oturan 6 çocuk, okul içerisinden gelen sesi duyarak okulun içine koştu. Yerde yatan Murat Y'yi gören çocuklar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde okula gelen sağlık ekipleri, olayda yaralanan Murat Y'yi Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Murat Y'nin kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Okulda Tadilat Yapan Görevli Yemek Masasından Düşerek Yaralandı - Son Dakika

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