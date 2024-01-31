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Tekirdağ'da Otomobil Dereye Uçtu, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Otomobil Dereye Uçtu, Sürücü Yaralandı

Tekirdağ\'da Otomobil Dereye Uçtu, Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü dereye uçtu ve yaralandı. Kazazede, otomobilin üzerine çıkarak kurtuldu ancak hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobili dereden çıkarmak için çalışmalara başladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

31.01.2024 15:24  Güncelleme: 15:26
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobiliyle dereye uçan araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi ile Yukarısevindikli Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre, R.Ö. sevk ve idaresindeki 34 GES 65 plakalı Tofaş marka otomobil, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin de tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Derede yükselen sulardan otomobilinin üzerine çıkarak kurtulan kazazede ise şans eseri hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı sıyrıklarla atlatan sürücüye müdahale edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili dereden çıkarmak için çare aramaya başladı. Jandarma güçleri ise yol üzerinde güvenlik tedbirleri aldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Otomobil Dereye Uçtu, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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