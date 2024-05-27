Tekirdağ'da otomobil gölete uçtu, sürücü kayıplara karıştı - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobil gölete uçtu, sürücü kayıplara karıştı

Tekirdağ\'da otomobil gölete uçtu, sürücü kayıplara karıştı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobil gölete uçtu. Suya gömülen araçtan kurtulmayı başaran sürücü, yüzerek karaya çıkması sonrası kayıplara karıştı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Dalgıç polis ekipleri, suya gömülen araçta inceleme yaptı. Araçta kimsenin olmadığı belirlendi ve çekici yardımıyla sudan çıkarıldı. Araç sahibi ve sürücüsünün tespiti için çalışmalar devam ediyor.

27.05.2024 23:48
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobil gölete uçtu. Suya gömülen araçtan kurtulmayı başaran sürücü, yüzerek karaya çıkması sonrası kayıplara karıştı.

Olay, gece yarısı Marmaracık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çamlık alanda henüz sürücüsü bilinmeyen otomobil gölete düştü. Gölete bir otomobilin uçtuğu ve sürücünün de kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek karaya ulaştığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar düştü. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipleri, suya gömülen araçta incelemede bulundu. İçerisinde kimsenin olmadığı belirlenen araç, çekici vasıtasıyla sudan çıkarıldı.

Yeşiltepe-Sağlık Polis Merkezi Amirliği ekipleri, araç sahibi ve sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da otomobil gölete uçtu, sürücü kayıplara karıştı - Son Dakika

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