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Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
15.12.2023 - 08:58,  Güncelleme: 09:02
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; M.K. yönetimindeki elektrikli motosiklet, B.Ç.K. idaresindeki 59 ZN 8609 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen motosikletli sürücü M.K. ve arkasında yolcu olarak bulunan B.K. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Atatürk Caddesi, Tekirdağ, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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