Tekirdağ'da park halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika
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Tekirdağ'da park halindeki araç alev topuna döndü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanarak küle döndü. Yangın sırasında araçta bomba gibi patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekipleri müdahale etse de araç kullanılamaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

31.07.2024 13:00
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hece yarısı alev topuna dönen araçta zaman zaman bomba gibi patlamalar yaşandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanarak küle döndü. Olay, gece saat 03.00 sıralarında Vatan Mahallesi Dilsiz Sokak'ta meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde olan Y.E.K.'ye ait otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak, yangın sırasında otomobilde zaman zaman bomba gibi patlama sesleri duyuldu. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Yangının kundaklama olup olmadığı ya da elektrik aksamından kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor. Alev topuna dönen araç mahalle sakinlerine gece yarısı korku dolu anlar yaşattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, Kapaklı, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da park halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da park halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika
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