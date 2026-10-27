Tekirdağ'da refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücüye yoldan geçen doktor müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücüye yoldan geçen doktor müdahale etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ\'da refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücüye yoldan geçen doktor müdahale etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ\'da refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücüye yoldan geçen doktor müdahale etti
Haber Videosu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda kontrolden çıkan otomobil refüje ve aydınlatma direklerine çarptı; araçta sıkışan kadın sürücüye yoldan geçen doktor ilk müdahalede bulundu. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobilin elektrik direklerine ve refüje çarptığı kazada araçta sıkışan kadın sürücünün yardımına, yoldan geçen bir doktor koştu. Doktorun ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tekirdağ- İstanbul kara yolunun Süleymanpaşa ilçesine 5 km kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. idaresindeki 22 FE 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje ve aydınlatma direklerine çarparak durdu.

İlk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan kadın sürücünün yardımına, yoldan geçen bir doktor ve çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, güzergahtan geçen bir ambulans da yeni ekipler gelene kadar müdahaleyi sürdürdü.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis olay yerinde çalışma yaparak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Şehir Hastanesi3. SayfaOtomobilİstanbulTekirdağGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Sokak ortasında genç kıza büyük şok “İnşallah karım olursun“ deyip... Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi
Estetik sonrası paylaşım Survivor Nagihan Karadere’nin son hali Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı 38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı
Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı
Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
16:38
Bomba iddia Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
16:23
Dehşete düşüren görüntü Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:51
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:20
İsrail’de öğle itibarıyla katılım yüzde 31,5, 1973’ten beri en yüksek düzeye ulaştı
İsrail'de öğle itibarıyla katılım yüzde 31,5, 1973'ten beri en yüksek düzeye ulaştı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 16:59:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücüye yoldan geçen doktor müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei