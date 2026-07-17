Tekirdağ\'da Rögar Kapağı Kazaya Sebep Oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, iddiaya göre yolda açık halde bulunan rögar kapağına çarpınca kontrolden çıkarak refüje vurdu. Yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, kadın sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi Soğancılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyza İ. idaresindeki 59 ALG 322 plakalı otomobil, iddiaya göre yolda açık halde bulunan rögar kapağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil önce refüje çarptı, ardından yaklaşık 200 metre sürüklenerek durabildi.

Kazayı yara almadan atlattı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile trafik polisi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadın sürücünün yaralanmadığı belirlenirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

"Rögar kapağını karton sandım"

Kazayı yara almadan atlatan Beyza İ., "Yolda ilerliyordum. Önümde bir motosiklet vardı. Rögar kapağı kalkıktı, ben onu karton zannettim. Sonrasında neler olduğunu hatırlayamıyorum. Arabam pert oldu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ