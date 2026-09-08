Tekirdağ\'da son 2 haftada 182 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 182 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, zehir tacirlerinin uyuşturucuyu cips paketleri ve ıslak mendil paketlerinin içerisine gizlediği ortaya çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında 158 ayrı olay meydana gelirken, 32'si uyuşturucu madde satıcısı olmak üzere toplam 182 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 978 gram çeşitli uyuşturucu madde, 100 gram A-M kimyasal maddesi, 14 bin 466 sentetik ecza hapı, 734 adet uyuşturucu madde emdirilmiş kullanımlık materyal, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 201 bin 615 TL ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen paranın cips paketleri ile ıslak mendil paketlerinin içerisine gizlendiği tespit edildi. Şüphelilerin uyuşturucuyu farklı yöntemlerle gizleyerek piyasaya sürmeye çalıştığı belirtildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, gençleri uyuşturucudan korumaya yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek vatandaşlardan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi veya 0552 155 59 59 WhatsApp İhbar Hattı üzerinden bildirmelerini istedi.