Tekirdağ'da Suriyeliler Zafer Kutladı

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Tekirdağ'daki Suriyelilerden zafer kutlaması

Tekirdağ'daki Suriyeliler Rüstempaşa Camii'nde Zafer Namazı kıldı

TEKİRDAĞ - Esad Baas Rejiminin düşmesinin ardından Tekirdağ'da yaşayan Suriyeliler, Rüstempaşa Camii'nde akşam namazından sonra Zafer Namazı kıldı. Türkiye ve Suriye bayraklarını sallayan Suriyeliler, büyük bir coşku yaşadı.

Tekirdağ'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerindeki iç savaşın sona ermesi ve Esad rejiminin düşmesiyle birlikte Rüstempaşa Camii'nde düzenlenen toplu namaz programında buluştu. Etkinlik, hem bir şükür hem de zaferin kutlanması amacıyla gerçekleştirildi. Programa yüzlerce Suriyeli katıldı. Zafer Namazı'nın ardından yapılan dualarda, ülkelerine dönme ümidi ve yeniden barış içinde yaşama temennileri dile getirildi.

Rüstempaşa Camii'nde akşam namazının ardından yoğun bir kalabalık oluştu. Camide yapılan konuşmalarda, zaferin birlik ve beraberlikle kazanıldığı vurgulanırken, savaşın ardından Suriye'nin yeniden inşası için güçlü bir irade gerektiğine dikkat çekildi. Namaz sonrasında katılımcılar, Türkiye ve Suriye bayraklarını sallayarak sevinçlerini ifade etti. Bazı Suriyeliler bu özel anı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Daha sonra meydana çıkan Suriyeliler, bayrakları sallayarak çeşitli sloganlar attı.

Camii çevresinde güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, etkinliğin sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağladı.