Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde araç takla attı, sürücü hafif yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde araç takla attı, sürücü hafif yaralı

Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesinde araç takla attı, sürücü hafif yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir sürücü, uyuyakalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı. Sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün uyuyakaldığı araç takla attı, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, gece geç saatlerde Atatürk Caddesi üzerinde Reka Yağ Fabrikası önünde meydana geldi. İddiaya göre; M.Y. (25) idaresindeki 39 ACH 851 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyonda uyuyakalması sonucu bir anda şeridinden çıkarak takla attı. Sürücü yaralı bir şekilde otomobilden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Atatürk Caddesi, Tekirdağ, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde araç takla attı, sürücü hafif yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:35:04. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde araç takla attı, sürücü hafif yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement