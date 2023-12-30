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Tekirdağ'da tekstil fabrikasında kenevir ve esrar operasyonu: Bekçi ve fabrika sahibi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da tekstil fabrikasında kenevir ve esrar operasyonu: Bekçi ve fabrika sahibi tutuklandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kapalı gibi görünen bir tekstil fabrikasında yetiştirilen yüzlerce kenevir ve esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda bekçi ve fabrika sahibi tutuklandı.

Tekirdağ\'da tekstil fabrikasında kenevir ve esrar operasyonu: Bekçi ve fabrika sahibi tutuklandı
30.12.2023 - 10:06,
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Tekirdağ'da, jandarma ekiplerinin kapalı gibi görünen bir tekstil fabrikasına düzenlendiği operasyonda, iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen yüzlerce kenevir ve esrar ele geçirilmesiyle ilgili bekçi ve fabrika sahibi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa Nusratlı Mahallesi'nde Y.Ö. isimli şahsa ait olduğu öne sürülen kapalı gibi görünen tekstil fabrikasına operasyon düzenlendi. Operasyonda fabrikaya giren ekipler, makine ve tekstil malzemeleri ile karşılaştı.

Detaylı aramada gerçek ortaya çıktı

Fabrikanın gizli odalarına ulaşan ekipler iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 889 kök kenevir, 4 kilo 550 gram esrar ile birlikte iklimlendirmede kullanılan teçhizat ve malzemeler ele geçirdi. Şüpheli Y.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi. Y.Ö. ve tekstil atölyesinde bekçi olarak çalışan Y.K. jandarmadaki işlemlerinden sonra mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da tekstil fabrikasında kenevir ve esrar operasyonu: Bekçi ve fabrika sahibi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da tekstil fabrikasında kenevir ve esrar operasyonu: Bekçi ve fabrika sahibi tutuklandı - Son Dakika
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