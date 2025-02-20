Tekirdağ\'da tır ile otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da O.Y. yönetimindeki otomobil ile N.Ç. idaresindeki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde ağır hasar oluştu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü O.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaranan E.K. ve K.Ç. ise ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü N.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.