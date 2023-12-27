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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada kamyon ile motosiklet çarpıştı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tekirdağ\'da trafik kazası: 1 yaralı
27.12.2023 - 18:02,
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, U.K. idaresindeki kamyon, R.Ş. yönetimindeki motosiklete çarptı. Motosiklet kamyonun altına girerken, sürücüsü şans eseri ezilmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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