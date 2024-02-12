Tekirdağ'da Tüp Patlaması Sonucu Yangın: 62 Yaşındaki Vatandaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da Tüp Patlaması Sonucu Yangın: 62 Yaşındaki Vatandaş Hayatını Kaybetti

Tekirdağ\'da Tüp Patlaması Sonucu Yangın: 62 Yaşındaki Vatandaş Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu çıkan yangında, evden çıkamayan 62 yaşındaki İbrahim Namık hayatını kaybetti. Yangın sırasında evde yalnız olan Namık'ın eşi ve bir oğlu evde değildi, diğer oğlu ise askerdeydi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve İbrahim Namık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık incelemelerinin ardından cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü.

12.02.2024 14:15
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında, evden çıkamayan 62 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Kapaklı Karlı Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfakta bulunan tüpün patlaması sonucu meydana gelen yangında, eşi ve 2 oğluyla birlikte yaşayan 62 yaşındaki İbrahim Namık evden dışarı çıkamadı.

Evden yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından evin içerisinde bulunan adam dışarı çıkarılamadı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonucu İbrahim Namık'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Evde yalnız olduğu öğrenildi

Yangın çıktığı sırada Namık'ın eşinin ve oğlunun evde olmadığı, bir oğlunun ise askerde olduğu bilgisine ulaşılırken, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 62 yaşındaki vatandaş cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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