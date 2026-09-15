Tekirdağ'da uyuşturucu denetiminde 8 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 75 gram sentetik uyuşturucu ile 20 adet sentetik ecza ele geçirilirken şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirilen kontrollerde şüpheli görülen kişiler üzerinde arama yapıldı. Aramalarda toplam 75 gram sentetik uyuşturucu ile 20 adet sentetik ecza ele geçirildi. Denetimlerde yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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