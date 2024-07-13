Tekirdağ'da Uyuşturucu Madde Bulunan Sürücü Tutuklandı

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Tekirdağ'da geçtiğimiz gece kahvehane önünde oturanlara dalan otomobilin sürücüsünde uyuşturucu madde bulunurken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Tepe Değirmenleri Caddesindeki kıraathane önünde 2 gün önce oturan vatandaşlara otomobilin çarpması sonuncu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kazaya neden olan araç sürücüsü H.Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1.26 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü H.Y. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, otomobilin kahvehanenin önündekilere daldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. - TEKİRDAĞ